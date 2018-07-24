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Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
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Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 09:05
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Сказали в церкві

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– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік.

Ходить у храми Московського патріархату. На кожну службу бере з собою сина Андрія. Хай привчається до віри, вона вчить тільки хорошого й позитивного, повторює Вікторія.

– Когда пришел Майдан – все начали кричать, что наша церковь поддерживает Януковича. Но я ходила на службы в киевские храмы – и нигде, ни один священник не заикнулся агитировать за Федоровича. Дальше начался конфликт на Востоке. Поднялся вой, что бойцов АТО не отпевают и русских братьями называют. Да нет такого вообще! К людям абсолютно одинаковое отношение – будь ты военный или врач. И против движения в Европу никто ничего не говорит. Нигде в храмах не агитируют за Москву. Поверь, бред все. Это специально придумывают, чтобы православных разъединить. Но мы не купимся. Все выдержим.

На столичній Оболоні зустрічаю сина Вікторії. Андрій закінчив 11-й клас. Готується до вступу в університет.

– Безвіз маємо. Всі дороги в Європу відкриті. Мабуть, туди хочеш вступати? – запитую.

– Нет. Моя цель – выши Москвы или Питера. В России хорошо. А Европа – центр распутства. Гниет, – відказує.

– Це де тобі таке сказали?

– В нашей церкви

Автор: Сергій ДЗЕХ
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28
июля

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