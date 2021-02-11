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Сергей Дзех
14 февраля 2021
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Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
воскресенье, 14 февраля 2021 17:00
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Поїхала перевірити

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– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна.

У липні 2019-го з нею вперше заговорили на політичну тему. Сперечалися через телеміст із Москвою "Треба поговорити", який NewsOne запланував провести з пропагандистами каналу "Россия 1". Хочемо побалакати без політиків, заявили тоді телевізійники. Після скандалу, пікетів і критики в соцмережах ефір скасували.

– І даремно. Хай Росія – ворог, але з нею треба домовлятися. Вічно ж воювати не будемо. Та й ресурси в нас скінчаться раніше, ніж у них. Треба шукати точки дотику. От журналісти і пробували. За що їх критикувати? – продовжує. – Канали нічого не нав'язують. Хочеш – прислухаєшся, а хочеш – ні. Зрештою, сепаратистських закидів у них немає.

За наступні півтора року ці канали та "112 Україна" – включали в ефіри російських бойовиків на Донбасі, транслювали виступи блогера Анатолія Шарія, який називає Росію братньою державою. Регулярно брали інтерв'ю у Віктора Медведчука – кума Путіна. Активіста Сергія Стерненка ведучі називали вбивцею, порушуючи презумпцію невинуватості.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції щодо власника телеканалів Тараса Козака. Їх закрили. "Із заборони проросійських медіа почнеться звільнення України", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Минулої суботи 15-річна донька Ірини Володимирівни дзвонить привітати з днем народження. Передає поздоровлення від матері.

– А чому сама не набере? – питаю.

– Другий тиждень у Криму. Почула по телевізору, що після приходу Росії там зажили краще. Сконтактувала зі знайомими з півострова і поїхала. Перевірити.

Автор: Сергій ДЗЕХ
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