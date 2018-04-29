Підкупила чесністю

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 2709
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 855
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 783
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 162
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1746
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 6687
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2997
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1935
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4266
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1746
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4266
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5967
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 774
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8829
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2018
Просмотров: 90
Підкупила чесністю
– Прийшов обирати лікаря, а в реєстратурі – черга до дверей. Ажіотаж страшний, – говорить Ігор. Він пішов підписувати договір ...
суббота, 05 мая 2018 09:05
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Підкупила чесністю

  Комментировать

– Прийшов обирати лікаря, а в реєстратурі – черга до дверей. Ажіотаж страшний, – говорить Ігор.

Він пішов підписувати договір із сімейним лікарем. Такі угоди можна укладати з 1 квітня, в рамках медичної реформи. Маємо право обирати терапевтів і педіатрів у будь-яких клініках країни.

– Вистояв хвилин 40. У реєстратурі дівчина дала списки їхніх лікарів. Біля кожного прізвища – коротка характеристика й біографічна довідка, – розповідає. – Порадила обрати Катерину Іванівну. Каже: "Терапевт із досвідом. Багато задоволених пацієнтів. Можете прямо зараз пройти до неї в кабінет. Веде прийом".

За столом зустріла огрядна жінка, запросила сісти. Став її розпитувати: чи їздитиме до мене додому, як захворію, консультуватиме по телефону, чи буде періодично дзвонити й цікавитися моїм здоров'ям? Слухала з опущеною головою. Потім попросила медсестру принести їй якісь документи. Коли та вийшла, Катерина Іванівна скипіла: "Та мені нахрін купа пацієнтів не потрібна! За рік ітиму на пенсію. Нащо з вами цяцькатися? Консультувати по телефону і їздити ні до кого не збираюся. Припече – сам приповзеш".

– І що ти відповів? – питаю.

– Нічого. Уклав із нею контракт. Підкупила.

– Чим?

– Чесністю

Автор: Сергій ДЗЕХ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Підкупила чесністю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе

9 мая обязали проводить с советским флагом

Самое читаемое
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 66377
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 42520
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 38804
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 33549
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 28138
Сергей Дзех
Таке прощається Просмотров: 936
Така натура 2 Просмотров: 3141
Потрібен привід 3 Просмотров: 1539
Троюрідна тітка з Донецька Просмотров: 5517
Буде сюрприз Просмотров: 972
Больше всего комментируют
19
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
9
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
5
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Найем хотят заставить забрать заявление
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 2135
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua