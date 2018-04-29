Підкупила чесністю

– Прийшов обирати лікаря, а в реєстратурі – черга до дверей. Ажіотаж страшний, – говорить Ігор.

Він пішов підписувати договір із сімейним лікарем. Такі угоди можна укладати з 1 квітня, в рамках медичної реформи. Маємо право обирати терапевтів і педіатрів у будь-яких клініках країни.

– Вистояв хвилин 40. У реєстратурі дівчина дала списки їхніх лікарів. Біля кожного прізвища – коротка характеристика й біографічна довідка, – розповідає. – Порадила обрати Катерину Іванівну. Каже: "Терапевт із досвідом. Багато задоволених пацієнтів. Можете прямо зараз пройти до неї в кабінет. Веде прийом".

За столом зустріла огрядна жінка, запросила сісти. Став її розпитувати: чи їздитиме до мене додому, як захворію, консультуватиме по телефону, чи буде періодично дзвонити й цікавитися моїм здоров'ям? Слухала з опущеною головою. Потім попросила медсестру принести їй якісь документи. Коли та вийшла, Катерина Іванівна скипіла: "Та мені нахрін купа пацієнтів не потрібна! За рік ітиму на пенсію. Нащо з вами цяцькатися? Консультувати по телефону і їздити ні до кого не збираюся. Припече – сам приповзеш".

– І що ти відповів? – питаю.

– Нічого. Уклав із нею контракт. Підкупила.

– Чим?

– Чесністю