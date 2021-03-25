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Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
воскресенье, 28 марта 2021 17:05
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Незрозуміла політика

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– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина.

На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. Злодій ромської національності підійшов зі спини, коли йшла безлюдною алеєю. Загіпнотизував.

– Почула ззаду чоловічий голос: "Девушка, за вами вода бежит!" Обернулась і зустрілася з ним поглядом. Дядько у віці, з животом. Показав пальцем на верхівку дерева: "Послушайте, как птичка поет. Уникальная. Кто ее услышит – будет счастлив". І я, наче дурна, хвилин 5 дивилася на те дерево, – розповідає Марина. – Коли отямилася, дядько вже далеченько був. Не думала, що витягнув гроші. Зрозуміла вже на касі в магазині. Пощастило, що телефона не забрав. Був у внутрішній кишені куртки. Напишу заяву в поліцію.

За тиждень переказую історію товаришу, з яким зустрічаємося в місті. Він не дивується.

– Роми володіють технікою гіпнозу. І гадати можуть. Їх із дитинства вчать. Знаю, бо прабаба дружини – циганка, – говорить Володимир. – На першому побаченні вісім років тому точно назвала дату нашого весілля. Розповіла, що матимемо трьох дітей. Указала дати їхнього народження. Син і донька народилися, як і говорила. Чекаємо на третю дитину. Має з'явитися у квітні 2025-го. Помилилася баба тільки раз – коли розкидала карти на Зеленського після його заяви, що йде у президенти. Сказала, що програє з тріском.

– І як пояснила свій провал? – питаю.

– Посміялася: "Циганські чари розбиваються об українську політику. Незрозуміла навіть духам".

Автор: Сергій ДЗЕХ
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марта

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