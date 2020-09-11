– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього підвищилася температура, два дні боліла голова. Тестування підтвердило коронавірус. Терапевтка призначила ліки й відправила на самоізоляцію.

– Здуру написав у робочий чат, що захворів. Колеги як із ланцюга зірвалися: "Мудак, сам винен!", "Чого було шлятися по місту. Кретин". Так лаялися, що вуха у трубку згорталися. Два дні не зупинялися. Частина видалилися з друзів у Facebook. Навіть директор претензії слав, – продовжує товариш. – Першу ніч переживав, не міг спати. Почувався винним. Потім попустило. Але тривога не полишає. Страшно вертатися на роботу. Вважав наш колектив дружнім, а виявилося – зміїне кубло.

У вихідні у Viber запитую в Олега за здоров'я.

– Уже не кашляю. Повторні тести негативні. За тиждень вийду на роботу, – відповідає. – Там усе заспокоїлося. Директор думку змінив. Колег насварив: "Як хтось Олега цькуватиме – звільню того ж дня".

– Чого це він за тебе заступився?

– Я колись засидівся на роботі, а він із коханкою завалився. Зачинилися в кабінеті. Як виходили, попросив нікому не розповідати: "У боргу не залишуся". Не збрехав