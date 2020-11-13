Хапатимуться за ножі

– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван.

Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка на перехожих у Кривому Розі на Дніпропетровщині 7 листопада. Зарізав двох і поранив вісьмох. Під час затримання заявив поліцейським, що вбивати наказав Бог. Планував позбавити життя 15 людей.

– Страшно усвідомлювати, що тебе серед дня можуть скалічити. – продовжує Іван. – Неадекватних багато. Наді мною тітка живе, то постійно ночами у стелю б'є молотком. Ходив розбиратися, скаженіє: "Это вы виноваты! Развели притон!" І очі безумні. Поверхом нижче теж психи мешкають. Їм постійно крики з моєї квартири ввижаються. Жах. Не знаю, що їм наступного разу в голову вдарить. Може, теж за ножі хапатимуться. Будемо балончиками відбиватися.

– Психічнохворих без їхньої згоди давно заборонено в лікарню класти. І навіть госпіталізовані можуть залишити медзаклад. Двері відділення нам не дозволяють замикати на ніч, – говорить знайома Ольга. Працює у психіатричній лікарні. – Насильно утримувати можемо тільки особливо буйних. Але таких меншість, і їх замикають у спеціальному блоці. Більшість живуть, як звичайні люди. Неадекватними стають, коли хвороба загострюється – кілька разів на рік.

– Що порадиш знайомому?

– Свічки в церкві за сусідів поставити, – сміється. – Аби їм не ставало гірше