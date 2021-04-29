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Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
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Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
понедельник, 03 мая 2021 16:50
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Дивна традиція

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– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій.

Із сусідом говоримо біля будинку два роки тому 24 квітня – за три дні після перемоги Володимира Зеленського у президентських виборах. Знайомий радіє, бо із сім'єю голосував за нього. Про попередніх лідерів відгукується зневажливо.

– Тесть і теща живуть у селі. Були в них два коти Льоні – на честь перших президентів. Третього назвали Тимохою. Так підкололи Юлію Тимошенко. Одного собаку звали Ющ, другого – Урка, на згадку про Януковича. Півтора року тому підібрали кошеня. Нарекли Порохом. Ще хом'яків колись тримали, то називали іменами депутатів, – говорить Андрій. – Не підтримую такого, але людям подобається. Вірять, що Зеленським нікого називати не доведеться. Він людина совісна, не із системи. Хочеться, щоб у нього все вдалося.

За два роки дружину Андрія скоротили з державної служби. За час пандемії його батьки втратили невеликий бізнес у райцентрі на Полтавщині. На коронавірус тяжко перехворіли дядько й баба. Обох відмовилися госпіталізувати через брак місць у лікарнях. Змушували пити антибіотики вдома й повідомляти про стан сімейним лікарям. Ті часто не брали слухавок. Андрій збирає документи на виїзд у Польщу.

– Нічого не хочу говорити про Зеленського, – каже минулого тижня, коли питаю про ставлення до президента після двох років у владі.

На вихідних скидає у вайбер фото пекінеса. Купила дружина, яка давно мріяла про породистого пса, пише:"Знайомся – це Зєля. Оце тобі моя оцінка".

Автор: Сергій ДЗЕХ
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03
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