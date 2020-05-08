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Сергей Дзех
10 мая 2020
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Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
воскресенье, 10 мая 2020 17:00
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Бізнес на пенсії

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– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із Кременчука на Полтавщині три роки тому. Працює будівельником. Донька 6-річна Марія восени йтиме у перший клас. Має пройти медогляд. Під час карантину в поліклініках його не проводять.

– І вакцинувати дитину мають за віком. Наша педіатр зітхає: "Зараз це нереально. Прийдете після зняття обмежень", – говорить Максим. – Але у школах досі чітко не кажуть, чи подовжать строки прийому документів. Заспокоюють, що все зсунуть. Але коли й на скільки – мовчать. Директорка зі школи поряд взагалі заявила: "Візьмемо тих, хто після карантину в перші дні документи принесе". А де мені їх узяти? Тиждень треба на підготовку. Ще з роботи маю вибити папірець, що працюю в Києві. З дружиною панікуємо. Думаємо вернутися додому. Там зі школою і довідками легше буде. Бо є прописка.

Прошу сусіда Владислава розпитати в матері, чи справді зараз неможливо дітям пройти медогляд. Вона понад 35 років працювала педіатром у поліклініці, куди Максим водить дитину. Нещодавно вийшла на пенсію.

– Даси знайомому мій телефон. І 400 гривень хай готує. Все вирішимо, – дзвонить наступного дня. – Мати домовиться про довідку і вакцинацію. Вже не одному помогла. Грошей трохи підзаробила. Карантин допоміг їй запустити бізнес на пенсії

Автор: Сергій ДЗЕХ
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