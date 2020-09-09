"Знали, он не подведет" - украинцы похоронили военного Грицишина

В городе Павлограде Днепропетровской области хоронили старшего солдата Виталия Грицишина.

Он погиб, попав на мину во время ликвидации пожара, который угрожал позициям воинской части, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Фото: Пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК и СП

Проводить Виталия пришли родные и близкие, боевые побратимы, школьные друзья и учителя, добровольцы и волонтеры, представители органов власти и военнослужащие из разных структурных подразделений.

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"Мой папа для меня был другом. Мы каждое лето ездили вместе на море, а когда было свободное время дома - играли в танки. Вообще очень весело проводили время", - с грустью говорит сын погибшего Назар.

Имя "Назар" было написано на бронежилете старшего солдата Грицишина, который он надевал на боевые дежурства, и который, к сожалению, не спас его от гибели.

"Он был добрым и чутким человеком, хорошим другом. На него всегда можно было положиться, быть уверенным в том, что он не подведет", - вспоминают боевые побратимы Виталия.

В сети рассказали историю гибели капитана 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ, профессионального военного Николая Жука. В последние мгновения жизни воин держал у сердца письмо от своей дочери.