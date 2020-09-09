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среда, 09 сентября 2020 10:31

Воин ВСУ погиб, держа у груди письмо от дочери

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Автор: savelife.in.ua
  Воин до последнего держал письмо возле сердца
Воин до последнего держал письмо возле сердца

В сети рассказали историю гибели капитана 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ, профессионального военного Николая Жука. В последние мгновения жизни воин держал у сердца письмо от своей дочери.

Истории и фото письмо опубликовали в статье Юрия Андруховича на сайте волонтерского фонда "Вернись живым". Жена погибшего героя Елена и дочь Анастасия берегут окровавленные листы, которые воин держал у сердца до последнего вздоха.

"Самое ценное из его вещей – письмо от дочери, которое он носил на груди и с которым, можно предполагать, старался не расставаться. В любом случае он имел его на себе, в нагрудном кармане, в момент гибели. Это двойной листок из ученической тетради, на нем несколько потемневших пятен. Это кровь Николая. В заголовке письма – одно-единственное слово: "Папе". Две страницы исписаны детской рукой. На третьей та же рука, но это рисунок – большой, на всю страницу, трезубец и подпись "Воля!!!". Далее идет четвертая страница, пустая", – пишет автор статьи.

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"Время идет, тебя нет. Жду день, когда ты вернешься и скажешь: "Я вернулся, я живой"... Молюсь Богу, чтобы вернулся живой, здоровый и без царапины. Жду того момента, когда ты вернешься и мы тебя встретим родным теплом. Тортиком из вафель и сгущенки. Пусть это не будет масштабно с криками: "Герой!". Ты всегда был, есть и будешь нашим Героем. Пусть это письмо ты будешь читать не под обстрелами. Пусть это письмо не написано поэтично. Пусть это письмо имеет кучу ошибок. Но он от души и от меня. Вместо того, чтобы слушать, что говорит учитель, вот пишу тебе письмо", - написала дочь в письме.

Воин ВСУ, Николай Жук, погиб 25 января 2015 в окрестностях Дебальцево - Новогригорьевка. Там шли ожесточенные бои.

Российские наемники убили медика Николая Илина и ранили двух украинских воинов, которые выносили с поля боя тело командира взвода 137-го батальона морской пехоты.

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