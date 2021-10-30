"Знаешь, как тяжело быть клоуном": ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в "Охматдете"

Фото: БФ "Повернись живим"

Ветеран Вооруженных Сил Украины Алексей Литвиненко три года волонтерит в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". В костюме клоуна развлекает детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний.

"Армии отдал почти треть жизни. Начал службу в 2012 году в Феодосии в составе 1 отдельного батальона морской пехоты. А чуть больше года назад был вынужден уволиться по состоянию здоровья. Весной 2014 года не изменил присяге и в составе родного батальона вышел на материковую Украину", - пишет благотворительный фонд помощи армии "Повернись живым" в Facebook.

С 2014 года Алексей Литвиненко воевал на Донбассе.

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"Если упустить сухие биографические данные, то Леша – это юмор, поддержка и неожиданные решения. Нам пришлось познакомиться с ним в военном госпитале в 2016 году, когда был ранен его собрат, - пишут волонтеры. - Ни разу, когда он был в Киеве, не прошел мимо этих желтых стен на Печерске – всегда готов прийти и помочь. Алексей один из тех, кто может весь день 31 декабря ходить по палатам госпиталя в забавной новогодней шапке, разносить раненым гостинцы и создавать невероятную атмосферу. Для тех, кто в госпитале, вдали от дома и родных, с тяжелыми ранениями – это очень важно и ценно. Несколько лет назад Леша сказал: "Ты знаешь, как трудно быть клоуном!".Тогда казалось, что это шутка, но нет – уже три года Алексей - волонтер в "Охматдете. Он одевает свой красный нос и идет веселить деток, которые проходят лечение".

Фонд "Повернись живым" обеспечил учебный класс одного из подразделений Сил специальных операций комплексом альпинистской подготовки. Его разработали инструктор ССО с профессиональными военными и гражданскими альпинистами. В военном отделе фонда проработали запрос спецназовцев и благодаря пожертвованиям благотворителей профинансировали изготовление и установку комплекса. Общая стоимость проекта составила 100 тыс. грн.