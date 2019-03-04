"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях

Фото: Радио Свобода

Говоря о неподконтрольных территориях, чаще вспоминают большие города Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка.

Но как живут маленькие города, которые оказались за линией разграничения, собрали на портале Радио Свобода.

"Что в этих городах разрушено войной, а время? Вот как показывают свои города, попавшие в оккупацию, жители в соцсетях", - пишет издание.

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Волонтер показал как выглядит поселок Золотое Луганской области после очередного российского обстрела. Обстреляли 28 февраля, гранатометного снарядами, которые выпустили российские оккупанты, пишет руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.