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понедельник, 04 марта 2019 17:02

"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
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Снежное. Вид на центр города. Шахтный городок в Донецкой области с населением около 48 тыс. человек
Фото: Радио Свобода
Памятник Ленину в городе Снежное
Снежное. Кинотеатр "Снежинка"
Торез. Після декомунізації Чистяково. Місто-сусід Сніжного. Будинок дитячої та юнацької творчості
Автостанция города Торез

Говоря о неподконтрольных территориях, чаще вспоминают большие города Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка.

Но как живут маленькие города, которые оказались за линией разграничения, собрали на портале Радио Свобода.

"Что в этих городах разрушено войной, а время? Вот как показывают свои города, попавшие в оккупацию, жители в соцсетях", - пишет издание.

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Волонтер показал как выглядит поселок Золотое Луганской области после очередного российского обстрела.

Обстреляли 28 февраля, гранатометного снарядами, которые выпустили российские оккупанты, пишет руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.

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