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суббота, 02 марта 2019 22:21

Боевики обстреляли мирное Троицкое

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Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) из минометов калибра 120 мм.

Обстрел был осуществлен с направления н.п. Калиновое, сообщили в штабе Операции объединенных сил со ссылкой на данные представителей гражданско-военной администрации г.Попасная.

Автор: Пресс-центр ООС
  Прямое попадание мины в дом
Прямое попадание мины в дом

"На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. В результате повреждений от разрыва мин на ул.Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", - говорится в сообщении.

Автор: Пресс-центр ООС
  Прямое попадание мины в дом
Прямое попадание мины в дом

Жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.

Автор: Пресс-центр ООС
  Прямое попадание мины в дом
Прямое попадание мины в дом
В прифронтовой поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области перебросили подкрепления полиции и организовали усиленное патрулирование. За последнюю неделю поселение дважды обстреливали боевики.
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