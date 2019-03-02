Боевики обстреляли мирное Троицкое

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) из минометов калибра 120 мм.

Обстрел был осуществлен с направления н.п. Калиновое, сообщили в штабе Операции объединенных сил со ссылкой на данные представителей гражданско-военной администрации г.Попасная.

Автор: Пресс-центр ООС Прямое попадание мины в дом

"На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. В результате повреждений от разрыва мин на ул.Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", - говорится в сообщении.

Автор: Пресс-центр ООС Прямое попадание мины в дом

Жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.

Автор: Пресс-центр ООС Прямое попадание мины в дом

В прифронтовой поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области перебросили подкрепления полиции и организовали усиленное патрулирование. За последнюю неделю поселение дважды обстреливали боевики.