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пятница, 01 марта 2019 19:23

Боевики разгромили дом и имущество 5-ти жителей Донбасса за 1 обстрел
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Волонтер показал как выглядит поселок Золотое Луганской области после очередного российского обстрела.

Обстреляли 28 февраля, гранатометными снарядами, которые выпустили российские оккупанты, пишет руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин в Facebook.

Разрушили 5 квартир на улице Экспериментальная в Золотом-4.

Боевики разрушили жилье 5 семьям Донбасса
Фото: Евгений Каплин
Боевики разрушили жилье 5 семьям Донбасса
Боевики разрушили жилье 5 семьям Донбасса
Боевики разрушили жилье 5 семьям Донбасса
Боевики разрушили жилье 5 семьям Донбасса

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"В ходе обстрела повреждения получил автомобиль ВАЗ 21099 местного жителя", - пишет волонтер.

Пострадавшим семьям, которые остаются проживать в своем разбитого жилье помогают ремонтировать свои дома.

С начала этого года на Донбассе погибли двое гражданских лиц. Семеро получили ранения.

Об этом сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщают на сайте ОБСЕ.

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01
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