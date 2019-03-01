Боевики разгромили дом и имущество 5-ти жителей Донбасса за 1 обстрел

Волонтер показал как выглядит поселок Золотое Луганской области после очередного российского обстрела.
Обстреляли 28 февраля, гранатометными снарядами, которые выпустили российские оккупанты, пишет руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин в Facebook.
Разрушили 5 квартир на улице Экспериментальная в Золотом-4.
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"В ходе обстрела повреждения получил автомобиль ВАЗ 21099 местного жителя", - пишет волонтер.
Пострадавшим семьям, которые остаются проживать в своем разбитого жилье помогают ремонтировать свои дома.
С начала этого года на Донбассе погибли двое гражданских лиц. Семеро получили ранения.
Об этом сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщают на сайте ОБСЕ.
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