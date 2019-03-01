Сколько гражданских погибло с начала года

На Донбассе погибли два гражданских. Фото: Reuters

С начала этого года на Донбассе погибли двое гражданских лиц. Семеро получили ранения.

Об этом сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщают на сайте ОБСЕ.

"Двое гражданских погибли, еще один получил ранения, когда их автомобиль, пересекая линию соприкосновения вблизи Еленовки, подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине) на мягком грунте посреди разделительной полосы. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января 2019 года, составляет 2 погибших и 7 раненых", - говорится в отчете.

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"За период с 10 по 24 февраля СММ зафиксировала более 15 тысяч 800 нарушений режима прекращения огня (если сравнивать с почти 10 тысячами 400 за предыдущий двухнедельный период), а также 80 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода (45 в районах, которые не контролируются правительством)", - сообщили в ОБСЕ.

1 марта на Светлодарском направлении бойцы батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" сбили беспилотный летательный аппарат противника.