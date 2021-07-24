Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы

При прохождении таможенного контроля необходимо иметь соответствующие документы, доказывающие, что лицо имеет основание гуманитарного характера для пересечения границы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С 24 июля граждан не будут наказывать за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Правда, не всех, а лишь тех, кто имеет основания гуманитарного характера: тяжелую болезнь, смерть близких родственников и другие. Об их правдивости должны свидетельствовать документальные подтверждения.

Об этом сообщают Операции объединенных сил в Facebook.

"Ко вниманию жителей временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с Законом Украины №1583, который вступил в силу сегодня, 24 июля, на границе не применять меры административного воздействия к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда или выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

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Несмотря на это закон не позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. За это предусмотрен штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В перечень оснований гуманитарного характера входит:

- тяжелая болезнь,

- смерть близких родственников;

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых или хронических болезней;

- выезд с временно оккупированных территорий лиц, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации;

- оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Также в этот перечень входят посещения учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации, квалификационной аттестации соискателей профессионального образования, вступительных испытаний; воссоединение семьи; возвращение лица к месту жительства; с целью принятия наследства.

В то же время, этот перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного выезда или въезда.

Лицам, пересекающим границу на основаниях гуманитарного характера нужно иметь с собой документы, подтверждающие их.

На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая нехватка питьевой воды. Оккупационные власти РФ критически ограничили поставки питьевой воды населения, что в жару может повлиять на сильное ухудшение качества воды, — неравномерная подача воды приводит к застою, появлению бактерий и распространению инфекций.