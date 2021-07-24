Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 1908
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 270
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8460
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 387
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 531
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
5
10
8
5
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
На дороге перевернулась маршрутка
На дороге перевернулась маршрутка
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
&quot;Двойка ставил и с уроков выгонял&quot;: бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
"Двойка ставил и с уроков выгонял": бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
Видео
Все видео
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 675
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1188
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 243
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 15:01

Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы

  Комментировать
Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы
При прохождении таможенного контроля необходимо иметь соответствующие документы, доказывающие, что лицо имеет основание гуманитарного характера для пересечения границы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С 24 июля граждан не будут наказывать за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Правда, не всех, а лишь тех, кто имеет основания гуманитарного характера: тяжелую болезнь, смерть близких родственников и другие. Об их правдивости должны свидетельствовать документальные подтверждения.

Об этом сообщают Операции объединенных сил в Facebook.

"Ко вниманию жителей временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с Законом Украины №1583, который вступил в силу сегодня, 24 июля, на границе не применять меры административного воздействия к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда или выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму онлайн

Несмотря на это закон не позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. За это предусмотрен штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В перечень оснований гуманитарного характера входит:

- тяжелая болезнь,

- смерть близких родственников;

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых или хронических болезней;

- выезд с временно оккупированных территорий лиц, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации;

- оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Также в этот перечень входят посещения учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации, квалификационной аттестации соискателей профессионального образования, вступительных испытаний; воссоединение семьи; возвращение лица к месту жительства; с целью принятия наследства.

В то же время, этот перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного выезда или въезда.

Лицам, пересекающим границу на основаниях гуманитарного характера нужно иметь с собой документы, подтверждающие их.

На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая нехватка питьевой воды. Оккупационные власти РФ критически ограничили поставки питьевой воды населения, что в жару может повлиять на сильное ухудшение качества воды, — неравномерная подача воды приводит к застою, появлению бактерий и распространению инфекций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жители ОРДЛО могут официально нарушать правила въезда в Украину через Россию. Но есть нюансы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 8856
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8460
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6795
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 5976
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
 Просмотров: 5715
Донбасс
Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать
Катастрофа малазийского Boeing: двух россиян-свидетелей могут депортировать Просмотров: 36
Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель
Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель Просмотров: 90
Оккупанты ранили мирного жителя
Оккупанты ранили мирного жителя Просмотров: 54
США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат
США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат Просмотров: 441
В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство
В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство Просмотров: 54
Больше всего комментируют
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
3
Соратник Авакова ушел из МВД
3
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
3
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 11378
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть