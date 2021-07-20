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вторник, 20 июля 2021 18:22

РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму онлайн

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РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму онлайн
В РФ жителям ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в Госдуму. Фото: ТАСС

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" могут голосовать на выборах в Госдуму России через интернет.

Дистанционное голосование утвердил Центризбирком, пишет ТАСС.

На Донбассе проживают 611 тыс. человек. Большинство из них получили российские паспорта за последние два года. Именно избиратели с российскими паспортами могут голосовать онлайн.

Дистанционное электронное голосование применят в сентябре в Москве, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. В перечень внесли и оккупированный Севастополь.

"Ростовская область является субъектом с большим количеством людей, которые получили гражданство РФ в упрощенном порядке", - заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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Речь идет о людях, проживающих на территории оккупированного Россией Донбасса.

"Мы решили посмотреть, нельзя ли создать и для этих граждан России, которые имеют право голоса, возможность проголосовать в любой точке за пределами РФ. Кажется, мы в этом направлении сильно продвинемся. Такой эксперимент для этой группы людей позволит нам в дальнейшем развивать дистанционное электронное голосование уже за пределами страны", - заявил Булаев.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября 2021 года.

Российские депутаты от партии "Единая Россия" устроили в оккупированном Луганске агитационный форум. На мероприятии главарь ЛНР Леонид Пасечник нахваливал правящую партию РФ. Присутствовали действующие депутаты Госдумы Артем Туров, Игорь Станкевич, Лариса Тутова и Виктор Водолацкий. Последний заявил, что уже более 600 тыс. жителей оккупированных районов получили российские паспорта.

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