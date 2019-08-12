Жители Донецка жалуются на дохлую рыбу

В реке Кальмиус массово гибнет рыба.
Такие жалобы начали поступать от жителей оккупированного Донецка, сообщает Новое время.
Причины загрязнения пока неизвестны.
По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, уровень содержания кишечной палочки составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме 5000 в 1 дм³).
Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму экологическая катастрофа - гибнет рыба и звери
У берегов озера, в Святошинском районе Киева нашли массовый мор рыбы и раков.
Из-за этого в окрестностях очень воняет, а десятки килограммов тушек разбросало по берегу.
Комментарии