Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики

Яну Зинкевич обругали "Слуги народа". Фото: Соцсети

Члены партии "Слуга народа" грубо перебили выступление Яны Зинкевич, народного депутата от партии "Европейская солидарность".

Ей отключили микрофон и кричали "позор" во время ее выступления в сессионном зале, написала она на своей странице в Facebook.

"Так слуги какого народа, партия" Слуга народа "? Замечу, что среди СН нормальные проукраинские люди, и у них уже есть понимание куда они попали. Жаль, что они в там в меньшинстве. Дальше все зависит только от них", - написала она.

Зинкевич выступила в защиту депутата Софии Федыны, которая эмоционально осудила действия президента Украины и проронила фразу о его физической ликвидации.

Также она осудила действия "слуги" Евгения Шевченко, который на телеэфирах призывает Украину пойти на диалог с террористами ЛДНР.

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"Европейская Солидарность" выражает возмущение участием народного депутата партии большинства в пропагандистских шоу. Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом. Мне непонятно отсутствие реакции партии "Слуга народа", представителем которой он является, с опровержениями сказанного и извинениями перед обществом. В начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться напрямую с руководителем террористов. Выступление представителя власти от власти договариваться с террористами - это государственная измена. Его должна взять под стражу СБУ, а Верховная Рада снять неприкосновенность. Надеюсь, в "Слуге народа" помнят, что они слуги народа Украины, а не Кремля! И сами инициируют уголовное дело против коллаборанта", - сказала она во время выступления.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына ожидает извинений от Владимира Зеленского и "Квартала 95" за неудачные шутки. Тогда сам попросит прощения за слова о том, что президента могут убить на Донбассе. Об этом она сказала в кулуарах парламента.