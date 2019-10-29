Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии

Федына не считает, что сказала что-то неправильное

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына ожидает извинений от Владимира Зеленского и "Квартала 95" за неудачные шутки. Тогда сам попросит прощения за слова о том, что президента могут убить на Донбассе.

Об этом она сказала в кулуарах парламента.

"Что я сказала не так? На передовой безопасно? Там не стреляют? Там только в эти сутки было около 16 обстрелов, хотя многие хотят сказать, что там тишина. И президент действительно не бессмертен...

Я готова извиниться через секунду после того, как будет извинение за смех над сгоревшим домом Гонтаревой, за обзывание Украины проституткой, за шутки над тем, как беркутовцы били майдановцев. Я готова извиниться после того, как будет извинение за насмешки над украинским войском. За "расстрел парламента" хочу так же услышать извинения. И за инсценировку в телевизионном виде похорон Порошенко", - сказала Федына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны

26 октября на видео в Facebook нардеп София Федына заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Там случайно может взорваться граната. А знаешь, там обстрелы бывают случайные". Такая реплика прозвучала в контексте поездки Владимира Зеленского в зону разведения сил - город Золотое Луганской области.