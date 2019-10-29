"Отступаем без причины" – люди в ярости от разведения в Золотом-4

Соцсети гневно отреагировали на разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области, которое началось в 12:00.
Люди недовольны тем, украинская армия отходит от территорий, которые отвоевала у российских наемников в предыдущие годы войны.
Также пользователи возмущены тем, что для разведения войск невыполнено главное требование - 7 дней тишины.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил людей с отводом ВСУ. Сказал, что необходимые условия были выполнены.
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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00.
Утром об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг эту информацию, но впоследствии подтвердил ее.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.
О разведении активно заговорили после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Золотое-4.
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