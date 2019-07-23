Женщины начали поклоняться мэру от "Оппозиционного блока"

Женщины в Мариуполе поклоняются мэру от Оппоблоку. Скриншот

В Мариуполе появились фанатки мэра Вадима Бойченко, который состоит в партии "Оппозиционный блок".

Женщины поклоняються ему и искренне верят в его "божественность", пишет Depo.Донбас.

"Это не Бойченко, это песня какая-то. Нам господь его дал. Мы идем, смотрим и слезы текут от радости", - говорят женщины.

Жительницы города кланяются ему и заявляют о райской жизни с таким мэром.

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Больше всего они боятся, что он оставит Мариуполь.

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