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вторник, 23 июля 2019 12:27

Женщины начали поклоняться мэру от "Оппозиционного блока"

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Женщины начали поклоняться мэру от &quot;Оппозиционного блока&quot;
Женщины в Мариуполе поклоняются мэру от Оппоблоку. Скриншот

В Мариуполе появились фанатки мэра Вадима Бойченко, который состоит в партии "Оппозиционный блок".

Женщины поклоняються ему и искренне верят в его "божественность", пишет Depo.Донбас.

"Это не Бойченко, это песня какая-то. Нам господь его дал. Мы идем, смотрим и слезы текут от радости", - говорят женщины.

Жительницы города кланяются ему и заявляют о райской жизни с таким мэром.

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Больше всего они боятся, что он оставит Мариуполь.

Студентам Лисичанского медицинского колледжа выдали фальшивые дипломы.

На документах отсутствует регистрационный номер, сообщил сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

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