Женщины начали поклоняться мэру от "Оппозиционного блока"

В Мариуполе появились фанатки мэра Вадима Бойченко, который состоит в партии "Оппозиционный блок".
Женщины поклоняються ему и искренне верят в его "божественность", пишет Depo.Донбас.
"Это не Бойченко, это песня какая-то. Нам господь его дал. Мы идем, смотрим и слезы текут от радости", - говорят женщины.
Жительницы города кланяются ему и заявляют о райской жизни с таким мэром.
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Больше всего они боятся, что он оставит Мариуполь.
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