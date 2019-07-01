Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской

По словам Зеленского, разведение сил дает надежду на начало завершения войны. ФОТО: rbc.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской первым шагом на пути к полному прекращению огня в зоне ООС.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

"В Станице Луганской произошло разведения войск с обеих сторон. И это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю, это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса", — отметил президент.

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По словам Зеленского, подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства, может только время и конкретные шаги. Однако "хрупкая надежда" на завершение войны уже есть.

"Я только хочу попросить вас всех не поддаваться панике и провокациям и дать возможность нашим воинам, армии и дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой измены нет, победы, к сожалению, пока тоже, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех", — заявил Зеленский.

Оккупационные войска России отошли от пешеходного моста у Станицы Луганской. На этом завершили первый этап разведения войск. Вторым этапом является разминирование прилегающих к Станице территорий. Это требуется для того, чтобы защитить гражданское население.