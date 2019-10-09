Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов - обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский и глава МИД Нидерландов Блок обсудили ситуацию на Донбассе и расследование дела МН17. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на Донбассе и об усилиях, направленных на прекращение боевых действий, сообщает пресс-служба президента.

Обсудили вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивании самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

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"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.

Парламент Нидерландов поддержал предложение партии "Христианско-демократической призыв" о дополнительном расследовании трагедии "Боинга-777" малайзийских авиалиний.