Зеленский уволил Кузьмука

Генерала армии Украины Александра Ивановича Кузьмука уволили с военной службы по возрасту.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Указ №751 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить от военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.

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Александр Иванович Кузьмук был министром обороны Украины во время Броварской катастрофы 20 апреля 2000-го года. В тот день на Гончаровском полигоне проводились учения личного состава ракетного комплекса "Точка-У". Ракета класса "земля-земля" отклонилась от курса и попала в жилой дом. Погибло три человека.

В течение 4-х дней после катастрофы Минобороны отказывалось признать свою ответственность за это.

Александр Кузьмук был одним из 148 депутатов Верховной Рады Украины, что отправили в Сейм Республики Польша письмо с просьбой признать Волынскую резню 1943 геноцидом поляков. Первый президент Украины Леонид Кравчук классифицировал эти действия как государственную измену.