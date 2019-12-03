Для встречи в "нормандском формате" Украина выполнила все российские условия. Фото: Reuters

Накануне встречи в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков, пишут Новости Донбасса.

"Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает СНБО. Готовимся к встрече в" нормандском формате ", - сказал он на конференции правоохранителей в Киеве

Он добавил, что вместе с этим запланирована встреча с временно поверенным США в Украине Уильямом Тейлором.

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Новый закон о статусе Донбасса в Верховной Раде напишут после "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря. Пока комитет ВР не привлекают к работе над законопроектом о статусе Донбасса, говорит председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "Интерфакс-Украина".