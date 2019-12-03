Накануне встречи в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков, пишут Новости Донбасса.
"Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает СНБО. Готовимся к встрече в" нормандском формате ", - сказал он на конференции правоохранителей в Киеве
Он добавил, что вместе с этим запланирована встреча с временно поверенным США в Украине Уильямом Тейлором.
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Новый закон о статусе Донбасса в Верховной Раде напишут после "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря.
Пока комитет ВР не привлекают к работе над законопроектом о статусе Донбасса, говорит председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "Интерфакс-Украина".
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