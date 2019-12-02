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понедельник, 02 декабря 2019 13:50

После "нормандского саммита" разработают закон о Донбассе

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После &quot;нормандского саммита&quot; разработают закон о Донбассе
Российские боевики ведут пленницу украинку. Донбасс 2016 год. Фото: террористические СМИ

Новый закон о статусе Донбасса в Верховной Раде напишут после "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря.

Пока комитет ВР не привлекают к работе над законопроектом о статусе Донбасса, говорит председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "Интерфакс-Украина".

"Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го декабря уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем ", - отметил Завитневич.

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Боевики заявили, что на оккупированной Луганщине уже 48 тыс. человек получили так называемые российские паспорта по упрощенной схеме.

В то же время оккупанты утверждают, что желающих получить российские паспорта столько, что оккупантам пришлось увеличить штат сотрудников, принимающих документы. Об этом сообщили в так называемом "МВД ЛНР", передает ресурс "Новости Донбасса".

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Дата
02
декабря

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