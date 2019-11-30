Боевики заявили, что на Луганщине 48 тыс. человек получили российские паспорта

Сепаратисты назвали количество лиц, получивших российские паспорта. Фото: BBC.com

Боевики заявили, что на оккупированной Луганщине уже 48 тыс. человек получили так называемые российские паспорта по упрощенной схеме.

В то же время оккупанты утверждают, что желающих получить российские паспорта столько, что оккупантам пришлось увеличить штат сотрудников, принимающих документы. Об этом сообщили в так называемом "МВД ЛНР", передает ресурс "Новости Донбасса".

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке. Касается документ и лиц, постоянно проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Ранее в России заявляли, что больше 170 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта. Часть людей, которые получили российские документы, вернулась домой.