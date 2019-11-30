Боевики заявили, что на Луганщине 48 тыс. человек получили российские паспорта

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 432
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2737
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1152
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1062
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 981
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
13
26
3
5
3
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Видео
Все видео
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 711
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3177
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6633
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2988
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 108
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
суббота, 30 ноября 2019 18:16

Боевики заявили, что на Луганщине 48 тыс. человек получили российские паспорта

  Комментировать
Боевики заявили, что на Луганщине 48 тыс. человек получили российские паспорта
Сепаратисты назвали количество лиц, получивших российские паспорта. Фото: BBC.com

Боевики заявили, что на оккупированной Луганщине уже 48 тыс. человек получили так называемые российские паспорта по упрощенной схеме.

В то же время оккупанты утверждают, что желающих получить российские паспорта столько, что оккупантам пришлось увеличить штат сотрудников, принимающих документы. Об этом сообщили в так называемом "МВД ЛНР", передает ресурс "Новости Донбасса".

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке. Касается документ и лиц, постоянно проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками

Ранее в России заявляли, что больше 170 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта. Часть людей, которые получили российские документы, вернулась домой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики заявили, что на Луганщине 48 тыс. человек получили российские паспорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 24507
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 15633
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 11664
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5760
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 5022
Донбасс
Военные сообщают о затишье на Донбассе
Военные сообщают о затишье на Донбассе Просмотров: 117
В оккупированном Луганске создали памятник провайдеру
В оккупированном Луганске создали памятник провайдеру Просмотров: 117
Полсотни домов в Марьинке из-за боевиков остаются без света
Полсотни домов в Марьинке из-за боевиков остаются без света Просмотров: 27
Все КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы
Все КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы Просмотров: 135
Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками
Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 4086
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua