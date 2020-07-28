Зеленский создал новую военно-гражданскую администрацию на Донбассе

На Донбассе появилась новая военно-гражданская администрация — в Северодонецке. Фото: depo.ua

На Донбассе создали новую военно-гражданскую администрацию (ВЦА) — в Северодонецке Луганской области.

Соответствующий указ президента Украины №297/2020 размещен на официальном сайте главы государства.

Новая структура создана во исполнение Закона "О военно-гражданских администрациях".

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Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации предписано осуществить в соответствии с этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В конце июля 2014 года подразделения сектора "А" сил АТО начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации на Луганщине. 22 июля 2014 года украинские военные выбили российских наемников и подконтрольных им сепаратистов из Северодонецка Луганской области.