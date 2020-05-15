Зеленский снял санкции с сепаратистов и олигарха, которого ищет НАБУ

Зеленский снял санкции с наблюдателей на выборах в ОРДЛО, среди них внучка Муссолини. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому снимаются санкции с так называемых наблюдателей на выборах в ОРДЛО в 2016 году.

В опубликованном указе от 14 мая говорится, из санкционного списка физлиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются 6 участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО и один гражданин РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи

Это Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на псевдовыборах), Татьяна Лобода (жительница Донецка, председатель избиркома), Галина Бороздина (жительница Житомирской области, председатель избиркома), Елена Гурьева (жительница Харьковской области, председатель избиркома), Наталья Чеботарева (жительница Торецка, председатель избиркома), Алессандра Муссолини (гражданка Италии, внучка основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини, наблюдатель).

Также из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года №176, исключаются две позиции: Сергей Токарев (гражданин РФ) и Карен Григорян (паспорт гражданина РФ для выезда за границу).

Исключили бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева. Он – гражданин Венгрии и Монако, конечный бенефициарный владелец компании "ТИС" – крупнейшего стивидорного оператора в Украине. Бывший владелец российских футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов".

В 2018 году НАБУ объявило Федорычева в розыск, а суд наложил арест на недвижимое имущество компании "ТИС-Минудобрения" и на средства компании "ТИС-Зерно", которые принадлежат Федорычеву.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продолжаются санкции в отношении российских граждан и компаний.