Зеленский: разведение войск в Донбассе может занять 6 лет

Зеленский озвучил прогноз по времени разведения войск в Донбассе. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что разведение войск по всей линии соприкосновения на Донбассе может занять 6-8 лет.

"За шесть месяцев мы развели три точки, поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками — мы можем развести за 6-8 лет", — сказал он на брифинге после саммита "нормандской четверки" в Париже.

Зеленский отметил, что сначала разведение пройдет на участках, важных для местных жителей.

"То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически... Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям", — пояснил украинский президент.

Эти участки должны определить на переговорах в Минске.

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Украина может согласиться на проведение выборов в Донбассе. Но только при условии - если возобновит контроль над границей с Россией за 2 дня до дня голосования. Об этом после "нормандской встречи" рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков