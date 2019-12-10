Аваков рассказал о компромиссе по восстановлению границ

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". Фото - Reuters

Украина может согласиться на проведение выборов в Донбассе.

Но только при условии - если возобновит контроль над границей с Россией за 2 дня до дня голосования. Об этом после "нормандской встречи" рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать - и за день до выборов - раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?" , - заявил министр, передает hromadske.

Добавил, что президент Владимир Зеленский четко сказал на переговорах, что прежде всего безопасность. А потом выборы и все остальное.

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.