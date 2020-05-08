Зеленский рассказал об открытии пунктов пропуска на Донбассе

Фото: president.gov.ua

Пока рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска (КПВВ) на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область, пишет РБК-Украина.

"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мероприятиями, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Потому это пока вся информация о КПВВ", - отметил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину

Ранее у президента заявили, что украинская власть хочет достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные РФ территории до конца этого года, но при этом существует и план Б.

Зеленский 8 мая посетил пгт Меловое на Луганщине, расположенный на границе с Россией.