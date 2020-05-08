Зеленский прибыл на границу с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Зеленский побывал в смт Меловое, разделенном границей между Украиной и Россией, в частности, посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям".

Фото: Facebook/Офис президента Украины

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Президент почтил память погибших во Второй мировой войне, возложив цветы у Вечного огня и установив лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припала освобожденная из нацистской неволи женщина.

Украинская власть хочет достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные РФ территории до конца этого года, но при этом существует и план Б.