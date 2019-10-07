Зеленский распорядился упростить перемещение граждан на Донбассе

Предлагают организовать оказание медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля. Фото с открытых источников.

Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения в Донбассе.

"Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и о выезде лиц, перемещении товаров из этих территорий", - говорится в указе №738 от 7 сентября, передает "ТСН".

Правительства предлагают организовать оказание медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильных групп населения на пунктах въезда / выезда, на которых осуществляются меры контроля.

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Генеральный штаб Вооруженных сил должен предоставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники.

Кроме того, Генштабу надо обеспечить своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец и бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Разведение сил на Донбассе может начаться только после 7 дней тишины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой.