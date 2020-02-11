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среда, 12 февраля 2020 00:00

Зеленский провел совещание относительно жителей оккупированной части Донбасса

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Зеленский провел совещание относительно жителей оккупированной части Донбасса
Зеленский провел совещание. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили возможность для молодежи с оккупированных территорий Донбасса получить паспорта гражданин Украины.

Речь шла и о содействии абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", — сказал Зеленский.

Речь идет не только о тех, кто остался жить на временно оккупированных территориях, но и тех, кто туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории или вступить в украинские вузы.

Во время совещания предложили упростить процедуру получения административных услуг, такие как при получении украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассмотрели возможность обеспечить дистанционное изучение украинского языка и истории Украины — дисциплин, которые сейчас не преподают на временно оккупированных территориях. Речь шла и о расширении количества вузов, в которых могли бы вступать дети этой категории, увеличение квот на бюджетные места и организацию работы горячей линии для поступающих.

"Глава государства подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию", — добавили в ОП.

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В совещании приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы.

Они решили до 1 марта "более предметно разработать предложения" и представить их на следующей встрече.

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" в интервью "Интерфакс-Украина" заявила, что Украина будет выплачивать пенсии жителям оккупированного Крыма и ОРДЛО.

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