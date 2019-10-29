Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск в районе Золотого Луганской области.
Об этом он сказал в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, сообщают "Новости Донбасса".
Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС.
Одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - сказал Зеленский.
"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он.
Зеленский сказал, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали 7-дневный "режим тишины" на этом участке.
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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.
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