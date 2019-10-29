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вторник, 29 октября 2019 14:40

Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе

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Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе
Все происходит спокойно, говорит президент. Фото: @president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск в районе Золотого Луганской области.

Об этом он сказал в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, сообщают "Новости Донбасса".

Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС.

Одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - сказал Зеленский.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он.

Зеленский сказал, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали 7-дневный "режим тишины" на этом участке.

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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.

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29
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