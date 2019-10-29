Штаб ООС подтвердил: на Донбассе отводят украинскую армию

Разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области началось в 12.00.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.
"Штаб ООС отмечает, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранения жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих ", - пишут в штабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
В пресс-центре добавили, что обстрелы, которые состоялись накануне, не были в зоне разведения.
Начальник пресс-центре штаба ООС Андрей Агеев перед этим заявил, что разведения нет. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что в Золотом Луганской сейчас происходит разведение сил.
Комментарии