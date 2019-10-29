"Надо следить, чтобы не развалили": президент проверил дорогу на Донбассе

Президент приехал в Донецкую область.

Президент Владимир Зеленский проверил капитальный ремонт автомобильной дороги Н-08 в Мариуполь.

Видео опубликовал Офис президента.

"За 3 месяца построено около 130 километров. Вся дорога - 200 километров. 70 километров этой дороги строили 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы Запорожье - Мариуполь. Если все дороги мы будем так строить в стране, мы успеем за 4 года, за 4,5 года построить важнейшие трассы страны. Мы объединим страну - не только всех людей, но и инфраструктуру. Но надо следить, чтобы не развалили", - сказал президент.

Вместе с президентом был премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский приехал проверять состояние дороги за рулем авто.

Сегодня в Мариуполе проходит инвестиционный форум с участием руководства государства.

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