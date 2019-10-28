Кабмин выделил дополнительные деньги на доступное жилье для переселенцев

Правительство выделило 300 млн на программу доступного жилья. Фото: Zmina

Правительство выделило дополнительные 300 млн гривен на доступное жилье для семей переселенцев и участников боевых действий на Донбассе.

"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутреннеперемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", - сообщает Правительственный портал.

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Кабмин также одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

Укрзализныця запустила второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев - Мариуполь" с 27 октября. Рейсы на этом маршруте стали ежедневными.