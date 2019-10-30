Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс

По словам Зеленского, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать 4 составляющие. Фото: media.slovoidilo.ua

В Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Форуме единства в Мариуполе.

"После 5 лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут представлены сегодня. Есть очень важный момент - это наше виденье, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии ради его улучшения", - сказал Зеленский.

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По его словам, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать 4 составляющие. Должна быть прозрачность и публичность между государством и обществом.

Вторая составляющая - это консенсус: украинское общество должно договориться между собой в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.

Третья составляющая - это реализм. Зеленский убежден, что ошибочно думать, что мы быстро вернем Крым и Донбасс военным путем и все произойдет, как по мановению волшебной палочки. Он отметил, что подход к реинтеграции должен быть взвешенным и прагматичным - надо четко ответить себе на вопрос, какова наша главная цель и на какие компромиссы мы готовы идти.

Четвертая составляющая - имплементация, или способность государства воплощать стратегии в жизнь, показывать реальные шаги и реальные результаты.

Для достижения этого, по словам президента, должно быть единство, "жизненно необходима и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов".

Президент Владимир Зеленский находится в Мариуполе на инвестиционном форуме.Местные жители встретили главу государства длинным зеленым баннером с его цитатой "Мне 42-й год. Я же не лох". На другом баннере мариупольцы написали свое отношение к отводу украинских войск от линии разграничения на Донбассе: "После отвода "Грады" долетят сюда".