Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 495
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 351
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 603
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13437
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1890
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7488
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1377
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7398
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41481
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
9
3
3
6
6
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Показали место взрыва вышки в Донецке
Показали место взрыва вышки в Донецке
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Видео
Все видео
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
"Отступаем без причины" – люди в ярости от разведения в Золотом-4
"Отступаем без причины" – люди в ярости от разведения в Золотом-4
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре
Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1377
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6102
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7749
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 954
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 14:06

Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс

  Комментировать
Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс
По словам Зеленского, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать 4 составляющие. Фото: media.slovoidilo.ua

В Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Форуме единства в Мариуполе.

"После 5 лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут представлены сегодня. Есть очень важный момент - это наше виденье, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии ради его улучшения", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал общество поговорить "без лозунгов"

По его словам, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать 4 составляющие. Должна быть прозрачность и публичность между государством и обществом.

Вторая составляющая - это консенсус: украинское общество должно договориться между собой в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.

Третья составляющая - это реализм. Зеленский убежден, что ошибочно думать, что мы быстро вернем Крым и Донбасс военным путем и все произойдет, как по мановению волшебной палочки. Он отметил, что подход к реинтеграции должен быть взвешенным и прагматичным - надо четко ответить себе на вопрос, какова наша главная цель и на какие компромиссы мы готовы идти.

Четвертая составляющая - имплементация, или способность государства воплощать стратегии в жизнь, показывать реальные шаги и реальные результаты.

Для достижения этого, по словам президента, должно быть единство, "жизненно необходима и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов".

Президент Владимир Зеленский находится в Мариуполе на инвестиционном форуме.Местные жители встретили главу государства длинным зеленым баннером с его цитатой "Мне 42-й год. Я же не лох". На другом баннере мариупольцы написали свое отношение к отводу украинских войск от линии разграничения на Донбассе: "После отвода "Грады" долетят сюда".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 58998
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 32970
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 20736
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 16785
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 14 Просмотров: 13897
Донбасс
"Не было в октябре ни дня тишины. Власть нам цинично лгала"
"Не было в октябре ни дня тишины. Власть нам цинично лгала"
10
 Просмотров: 333
Украина и Россия готовят новый обмен пленными
Украина и Россия готовят новый обмен пленными Просмотров: 252
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
9
 Просмотров: 1350
На Донбассе машины с боевиками подорвались на собственном минном поле
На Донбассе машины с боевиками подорвались на собственном минном поле 1 Просмотров: 558
Пристайко рассказал, когда Зеленский может встретиться с Путиным
Пристайко рассказал, когда Зеленский может встретиться с Путиным Просмотров: 3664
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 3178
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua