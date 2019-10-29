"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером

Сегодня президент Владимир Зеленский находится в Мариуполе на инвестиционном форуме.

Местные жители встретили главу государства длинным зеленым баннером с его цитатой "Мне 42-й год. Я же не лох". На другом баннере мариупольцы написали свое отношение к отводу украинских войск от линии разграничения на Донбассе: "После отвода "Грады" долетят сюда".

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От линии фронта на Донбассе отводят украинские силы. Представители ОБСЕ подтвердили, что разведение началось в 12:00 в районе населенного пункта Золотое-4. Президент Владимир Зеленский уже приветствовал начало этого процесса.

Согласно договоренностям, отведение войск могло стартовать исключительно после 7 суток тишины. Накануне штаб ООС сообщил, что боевики обстреливали окраины Золотого. Теперь говорят, что обстрелы были не в зоне разведения.