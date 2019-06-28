Зеленский предоставил гражданство лицам, которые защищали территориальную целостность Украины

Украинское гражданство предоставили лицам, защищали территорию нашего государства. Фото: gdb.rferl.org

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил громадянсто 14 лицам, защищали территориальную целостность и суверенитет Украины.

Соответствующий указ №466/2019 разместили на сайте главы государства, сообщает пресс-служба президента.

В перечень входят "лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины".

Это Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрий Савилов и Леване Хуцишвили.

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Арсланбека Каримова и Юлию Толопу примут к гражданству Украины "как лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной".

"Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке", - говорится в сообщении.

"Отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивание этого процесса, как это было в прошлые годы", - добавил президент, сообщает пресс-служба.

Дмитрий Рубашевский с позывным - Друг Ганс - доброволец из Беларуси. Защищает Украины с 2015-го. Он - командир взвода, награжден медалью за защиту Бытовки и орденом "Народный Герой Украины". Дмитрий практически не выезжал из боевых позиций и спас жизнь более десятка раненых собратьев.