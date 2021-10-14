Зеленский посетил украинских военных на фронте

Президент здоровается с военными / "Офис президента"

Президент Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области.

Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил. Об этом пишет "Офис президента".

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Президент посетил Мариуполь, где принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы "Большая стройка".

В Северодонецке Луганской области впервые за 30 лет независимости на 14 октября состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Центральной улицей города прошли более тысячи военных.