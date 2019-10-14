Зеленский посетил Донбасс - поздравил бойцов с Днем защитника

Президент поздравил военных. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными в зоне ООС.

Поздравил бойцов с Днем защитника, сообщает Офис президента.

"Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец - это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, дух, волю и выдержку", - сказал Зеленский.

На Донбассе президент вручил военным государственные награды.

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Утром Владимир Зеленский с женой Еленой возложили цветы и лампадки к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника, День украинского казачества, семьдесят седьмую годовщину создания Украинской повстанческой армии и Покрова Пресвятой Богородицы. Украинский воинов с праздником поздравили все политсилы, которые имеют фракции в Верховной Раде, кроме "Оппозиционного платформы-За жизнь" кума президента России Виктора Медведчука и бывшего главы Администрации экс-президента Януковича Сергея Левочкина.