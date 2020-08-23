Зеленский пообещал поддержку ветеранскому бизнесу

Государство должно помочь ветеранам с кредитами на бизнес, сказал Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Создание рабочих мест для ветеранов войны и поддержка основанного ими бизнеса является одним из приоритетов власти,

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина".

"Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов, - сказал Зеленский. - Ветераны стрессоустойчивые, дисциплинированные, имеют лидерские качества, умеют принимать правильные, смелые и быстрые решения, системно и стратегически мыслить. Это и армейские навыки, и правила, по которым существуют все успешные компании".

Речь шла о помощи государства в разработке программы бизнес-образования, финансовой поддержке для старта бизнеса, льготных кредитах.

"Сейчас в Верховной Раде находится проект закона о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Считаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию", - добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский пообещал 23 августа подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

III Международный волонтерский и ветеранский форум проходит в Киеве в комплексе "Мистецький арсенал". В нем принимают участие представители общественных ветеранских организаций, Госслужбы занятости, ведущих бизнес-школ и успешных ветеранских предприятий. Также - представители власти и бизнес-ассоциации ветеранов США, хорватские ветераны. Развитие ветеранского бизнеса - основная тема форума в этом году.