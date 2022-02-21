Зеленский поговорил с Байденом: Белый дом введет санкции против всех причастных к ДНР и ЛНР

Байден хочет ввести санкции против Донбасса. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом по поводу решения России о признании так называемых "республик" на оккупированной территории Украины.

"Обсудил события последних часов с президентом Соединенных Штатов Америки. Начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны", сообщил Зеленский на twitter-странице.

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Вскоре обнародуют указ, запрещающий любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления какой-либо деятельности на территории, контролируемой этими формированиями".

Президент страны-агрессора Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией.