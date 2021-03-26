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пятница, 26 марта 2021 21:20

Зеленский отреагировал на гибель военных

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Зеленский отреагировал на гибель военных
Зеленский обсудит эскалацию конфликта с лидерами стран "нормандской четверки". Фото: УП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" делать все возможное для прекращения огня на Донбассе после гибели военных.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования", - написал он в Twitter.

В Facebook он указал, что начальник Генерального штаба вылетит на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели военных.

"Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Он проведет переговоры со всеми лидерами "нормандской четверки".

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"К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отвергнут на 100 шагов назад", - отметил Зеленский.

Сегодня в 13:45 в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

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