Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Донбассе

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Рассказал об обострении на Донбассе, стягивании российских войск к границе и попытках Москвы сорвать реализацию Минских соглашений, сообщает Офис президента.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Зеленский.

Призвал Британию вместе с другими членами НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ. Поблагодарил Джонсону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Зеленский.

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Первоочередным приоритетом Украины он назвал получение плана действий по членству в НАТО.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - добавил Зеленский.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутной телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. Беседа состоялась 2 апреля.