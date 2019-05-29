Зеленский назначил защитника Донецкого аэропорта начальником УГО

Председателем УГО назначили Алексея Оцерклевича. Фото: "Главред"

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны.

Вместо него назначил Алексея Оцерклевича, сообщает официальный сайт президента.

Максима Донца назначили заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности президента Украины. Вячеслава Штучного президент назначил первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Подполковник Алексей Оцерклевич участвовал в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

Рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленский получил от офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

Иск против президента Украины Владимира Зеленского подала неправительственная организация "Общественный люстрационный комитет". Требуют отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации.